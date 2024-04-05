المرصد السوري يؤكد مقتل قيادي بارز في هيئة تحرير الشام إثر تفجير انتحاري في سوريا

قال نشطاء، اليوم الجمعة، إن قياديا جهاديا بارزا في "هيئة تحرير الشام"، كان على صلة في السابق بتنظيم "القاعدة"، لقى حتفه جراء تفجير انتحاري في شمال غرب سوريا.

وأكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، مقتل أبو ماريا القحطاني، واثنين من حرسه الشخصي في هجوم انتحاري مساء أمس الخميس ببلدة سرمدا في ريف إدلب الشمالي.

وتم نقل القيادي الجهادي، وهو من قيادات الصف الأول في "هيئة تحرير الشام"، عقب الهجوم إلى أحد المستشفيات، حيث توفي لاحقا متأثرا بجروحه التي أصيب بها.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسئوليتها عن الهجوم.

وكان القحطاني، وهو عراقي الجنسية، أطلق سراحه من سجن تابع لـ"هيئة تحرير الشام" قبل أسابيع قليلة.

وقال نشطاء إنه تم اتهام القحطاني وأعضاء آخرين في "هيئة تحرير الشام" بالتعاون مع "قوات العدو"، وخاصة قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة في سوريا.