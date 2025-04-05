نائب محافظ قنا يتابع الخدمات الحيوية ويؤكد أهمية منع التسبب في انسداد شبكات الصرف الصحي

عقد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، اليوم السبت، اجتماعا موسعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، من داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، لمتابعة عدد من الملفات الحيوية على رأسها ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، والمجازر، والصحة العامة، والصرف الصحي.

شارك في الاجتماع عدد من وكلاء الوزارات ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ورؤساء الوحدات المحلية.

واستعرض نائب المحافظ خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لملف تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، وسير عمل اللجان المختصة، ونسب الإنجاز المحققة حتى الآن، حيث شدد على ضرورة تقديم كل التسهيلات الممكنة لتسريع وتيرة العمل، والانتهاء من معالجة الملفات المتبقية، وفقاً لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، بما يضمن تحقيق الاستقرار للمواطنين.

كما ناقش الاجتماع أوضاع المجازر الحكومية وآليات التخلص من المخلفات الناتجة عنها، مؤكدًا أهمية منع التسبب في انسداد شبكات الصرف الصحي، وأهمية العمل على تطوير هذه المنظومة بما يحقق معايير السلامة البيئية والصحية.

ووجه نائب محافظ قنا، بضرورة تكثيف جهود النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة أولًا بأول، خاصة مع دخول فصل الصيف، حفاظا على الصحة العامة ومنعا لانتشار الأمراض والحشرات، مشددا على أن هناك تقارير دورية ترفع من إدارة الأزمات بالمحافظة لمتابعة هذه الجوانب وضمان حصول المواطن والدولة على كامل حقوقهم طبقا للقوانين المنظمة.