الخارجية الفلسطينية: العالم خذل أطفال غزة بصمته

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن دول العالم خذلت أطفال فلسطين، وأطفال غزة بصمتهم عن معاناته التي تسبب بها الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن معاناتهم لا يمكن تجاهلها.

وقالت الخارجية في بيان صدر عنها، السبت، لمناسبة يوم الطفل الفلسطيني، إن أطفال فلسطين يواجهون أخطر الانتهاكات والجرائم نتيجة الاحتلال الإسرائيلي، الذي حرمهم أبسط حقوقهم في الحياة، والعيش بسلام وأمان.

ويأتي يوم الطفل الفلسطيني الذي يوافق الخامس من إبريل لكل عام على قطاع غزة مختلفاً، جاء وغزة تعيش أكبر أزمة يُتْم في التاريخ الحديث، أمام صمت عربي ودولي، وتخاذل منقطع النظير.

وأكدت أن الاحتلال سلب الأطفال طفولتهم، ويمنعهم من ممارسة أبسط حقوقهم القانونية أسوة بأطفال العالم، موضحة أن الأطفال يواجهون كارثة مضاعفة بسبب الإعاقة الجسدية والنفسية، وانهيار النظام الصحي.

ولفتت الخارجية إلى أن الحرب تسببت بالتهجير والنزوح القسري لأكثر من مليون طفل، وحرمان 700 ألف طالب وطالبة من ممارسة حقهم في التعليم.

وأشارت إلى أن جرائم الاحتلال تطال جميع أنحاء الأرض الفلسطينية، حيث تشن قوات الاحتلال هجوما على مختلف أنحاء الضفة الغربية، وترتكب جرائم قتل وتهجير قسري بحق الفلسطينيين.

وطالبت الوزارة، المجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الانسان، والأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ تدابير فورية لوقف حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية.