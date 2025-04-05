إحباط محاولة تهريب أكثر من 30 شخصا عبر المياه الإقليمية السورية

أوقفت قوات خفر السواحل السورية القبض قاربا كان يقلّ أكثر من 30 شخصاً، في أثناء محاولته مغادرة المياه الإقليمية بطريقة غير شرعية، بهدف تهريبهم إلى إحدى الدول المجاورة، وذلك بحسب ما ذكرت صحيفة «الوطن» السورية.

وجرى توقيف القارب بعد رصده قبالة السواحل السورية، حيث تم اقتياد جميع من كانوا على متنه إلى الجهات المختصة للتحقيق في ملابسات عملية التهريب والجهات المسئولة عنها، في حين لم تُكشف أية تفاصيل إضافية.

وشهدت السواحل السورية في السنوات الماضية ارتفاعاً في محاولات الهجرة غير الشرعية عبر القوارب، مع تسجيل مغادرة مئات الأشخاص من مختلف المحافظات الساحلية.

وفي أغسطس الماضي، اعترضت القوات البحرية اللبنانية مركب «هجرة غير شرعية» كان يحمل سوريين، بعدما وصل إلى المياه الإقليمية اللبنانية عقب رفض السلطات القبرصية استقباله.

وقالت وسائل إعلام لبنانية حينها إن المركب، الذي انطلق من شواطئ طرطوس السورية، رفضت السلطات القبرصية استقباله، ليُبحر ويصل إلى شاطئ ميناء طرابلس وعلى متنه أشخاص يحملون الجنسية السورية.