اجتماع عربي رفيع المستوى في طرابلس حول تنفيذ الاستراتيجية العربية لكبار السن

نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ممثلة في قطاع الشئون الاجتماعية (إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية)، الحدث العربي رفيع المستوى حول "تنفيذ الاستراتيجية العربية لكبار السن" في العاصمة الليبية طرابلس، بمشاركة عدد من وزراء الشئون الإجتماعية العرب، وكبار المسئولين في الدول العربية.

وشاركت المندوبية الليبية بحضور وزير مفوض وفاء الطويني ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة.

وقدمت الأمانة العامة عرضا تحث عنوان "جامعة الدول العربية آلية لدعم تنفيذ الإستراتيجية العربية لكبار السن على المستوى الوطني"، كتصور متكامل لمواصلة تنفيذ الإستراتيجية على المستوى الوطني ، في ضوء تحليل الوضع الراهن المتعلق بسياسات كبار السن في الدول العربية.

وأكدت التوصيات الصادرة عن هذا اللقاء، على تعزيز عملية الرقمنة وتكنولوجيات الاتصال الحديثة وملاءمتها في خدمة كبار السن، ودعم آليات الشراكة والتشبيك في تنفيذ اهداف الإستراتيجية، ضمن الشراكة مع منظمات الأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني، والتأكيد على دور القطاع الخاص في هذا المجال.

كما أوصى المشاركون بتطوير وتحديث التشريعات العربية، في ظل القانون العربي الاسترشادي لحقوق كبار السن، الذي اعتمده مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، كأحد الآليات الداعمة لتنفيذ الاستراتيجية على المستوى الوطني.