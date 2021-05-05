هند صبري تنتظر «كيرة والجن» بعد نجاح «هجمة مرتدة»

قالت الفنانة هند صبري إنها تنتظر بفارغ الصبر عرض فيلم "كيرة والجن"، الذي يمثل عملا مختلفا للغاية حيث يتناول حقبة مهمة في تاريخ مصر.

وأوضحت هند صبري، في بيان لها مساء اليوم الثلاثاء، أن أحداث الفيلم تدور إبان ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصري في فترة الاحتلال الإنجليزي من خلال قصص حقيقية لأبطال المقاومة وقادة الثورة الشعبية.

وأشارت إلى أن أحداث الفيلم ممتدة حتى العام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لافتة إلى أن العمل مأخوذ عن رواية "1919" للمؤلف أحمد مراد، الذي كتب أيضا السيناريو والحوار، ويخرجه مروان حامد.

ويشارك في بطولة الفيلم كريم عبد العزيز وأحمد عز إلى جانب سيد رجب، وأحمد مالك.

يذكر أن الفنانة هند صبري تشارك حاليا في سباق دراما رمضان بمسلسل "هجمة مرتدة" إلى جانب الفنان أحمد عز، ويتناول قصة مأخوذة من بطولات المخابرات المصرية، وحقق العمل نجاحا جماهيريا لافتا.