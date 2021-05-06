محاضرة عن أسرار الألوان في الحضارة المصرية بالملتقى الثقافى بالمغرب

عقد سلسلة محاضرات افتراضية، اليوم، عبر تطبيق zoom بالمحاضرة الخامسة والأخيرة بعنوان (أسرار الألوان فى الحضارتين المصرية والمغريبة)، بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى المصرية البرنامج الثقافى خلال شهر رمضان.

يأتى ذلك في إطار وتوجيهات الدولة المصرية بنشر ثقافة الوعي الأثري وتعريف الأخر بالحضارة والآثار والتراث المصري وبالتعاون مع مكتب مصر للعلاقات الثقافية والتعليمية وسفارة جمهورية مصر العربية بالمملكة المغربية، تحت رعاية السفير أشرف إبراهيم سفير مصر بالمملكة المغربية.

حاضر في البرنامج الثقافى من مصر الدكتور شعبان الأمير استاذ ترميم وصيانة الآثار ومواد التراث ومدير وحدة ضمان الجودة كلية الآثار بجامعة الفيوم والملحق الثقافي المصري السابق بمكتب مصر للعلاقات الثقافية والتعليمية بالسفارة المصرية بمسقط سلطنة عمان.

ومن المملكة المغربية الشقيقة الفنانة التشكيلية الحروفية أمينة شيشى عضو لجنة تحكيم جائزة محمد السادس للحروفيه وعضو مؤسس للجمعية المغربية لفنون الخط خريجه المدرسة العليا للفنون الجميلة وباحثة فى مجال الفن التشكيلى والخط العربى.

تناول الأمير في محاضرته اليوم النقاط التالية: التراث والحضارة المصرية، ومواد وأدوات التلوين في الحضارة المصرية وطرق التلوين والزخرفة والمواد الطبيعية والصناعية المستخدمة في التلوين والزخرفة على آثارنا القديمة والفرش وبالتة الألوان والأساليب الفنية المستخدمة فى الحضارة المصرية، وأسرار بقاء ونضارة الألوان بالآثار والمقابر الفرعونية.

وفي المحاضرة الثانية فى التراث والحضارة المغربية تناولت الفنانة المغربية أمينة شيشي توالد الألوان وتناغمها في زخارف المخطوطات المغربية والألوان في اللباس والزرابية المغربية- الألوان في الزخرفة المعمارية، وفي الفخار والخزف المغربي والألوان في اللهجة المغربية الدارجة والألوان في المدن المغربية.

أدارت الندوة هبة بهاء الدين سعيد الملحق بمركز مصر للعلاقات الثقافية والتعليمية سفارة جمهورية مصر العربية بالمملكة المغربية.

وصرح الدكتور شعبان الأمير استاذ ترميم وصيانة الآثار ومواد التراث ومدير وحدة ضمان جودة التعليم والاعتماد بكلية الاثار جامعة الفيوم بأنه كان هناك العديد من المداخلات الهامة والقيمة منها مداخلة الدكتورعاطف منصور عميد كلية الآثار جامعة الفيوم والذى تحدث عن التصنيف الفلسفى للألوان وارتباطها بالمشاعر الإنسانية ومداخلة الدكتور أمين الرشيدى رئيس قسم الآثار الإسلامية جامعة الفيوم الذى تحدث عن أنواع الألوان فى المخطوطات والخداع البصرى للألوان.

واهتمت المحاضرة بتوثيق وإلقاء الضوء على الألوان وأسرارها ودلالتها فى الحضارتين واستخدامتها فى البلدين الشقيقين وذلك للحفاظ على الموروثات الثقافية وأيضا تماشيا مع خطة المركز المركز الثقافى المصرى الثقافية فى الحفاظ على موروثاتنا الثقافية العربية بوجه عام والحفاظ على موروثاتنا بمصرنا الحبيبة والمغرب الشقيق بوجه خاص من خلال تناول موضوع المحاضرة.