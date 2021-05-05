أنوشكا: مناخ العمل في «نجيب زاهي زركش» ساعدني على تقديم مساحات كوميدية

قالت الفنانة أنوشكا، إن نجاحها في تقديم شخصيتها بمسلسل «نجيب زاهي زركش» خاصة فيما يتعلق بالجانب الكوميدي يرجع إلى العناصر المتواجدة معها في العمل.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر فضائية «الأولى المصرية»، مساء أمس الثلاثاء، أنها بينها وبين الفنان محمد محمود انسجام تام في العمل، ذاكرة أن مشهد الإغراء الكوميدي الذي صورته معه كانوا يضحكون كثيرًا عند تقديمه.

وذكرت أنها تعرضت لموقف في أحد المراكز التجارية أمس، حيث نادها أحد الأشخاص بالطريقة التي تنادي بها على ابنها في العمل، معربة عن سعادتها برد فعل الجمهور عن دورها.

وأوضحت أنها أدت الدور بتلقائية شديدة، على الرغم من مخاوفها لتقديم دور به كوميديا، وهو ما لم تعتد عليه مسبقًا، ذاكرة أن شخصيتها بالمسلسل بعيدة تمامًا عن شخصية «قسمت» التي قدمتها بمسلسل «جراند أوتيل».



