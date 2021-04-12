الفلبين: لم نرصد أية آثار سلبية خطيرة للقاح سبوتنيك- في الروسي المضاد لكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية أنها لم ترصد أية آثار سلبية خطيرة في اليوم الأول من إطلاق عملية التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد باستخدام لقاح "سبوتنيك-في" الروسي في العاصمة مانيلا.

وقالت وكيلة الوزارة ميرنا كابوتاجي، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، حسب ما نقلت صحيفة "فلبين ستار" المحلية، إن 2634 شخصا حصلوا على جرعتهم الأولى أمس.

وأضافت: "لم نرصد حتى الآن أية آثار جانبية، على الرغم من أننا كنا نتوقع الآثار الجانبية المعتادة مثل تلك التي تسببها لقاحات أخرى مثل حمى طفيفة وآلام في العضلات".

جدير بالذكر أن لقاح "سبوتنيك- في" الروسي حصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء الفلبينية في حالات الطوارئ في مارس الماضي، ليصبح هو اللقاح الرابع الذي حصل على الضوء الأخضر في البلاد.