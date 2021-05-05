الأهلي ينعي محمود باجنيد أمين صندوق النادي الأسبق

قدم النادي الأهلي، ناعيا رسميا في بيان له عبر موقعه الرسمي، بعد وفاة محمود باجنيد أمين صندوق الأهلي الأسبق والذي توفى قبل ساعات متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

نشر الأهلي بيانا رسميا عبر موقعه جاء كالآتي..

محمود الخطيب، رئيس النادي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، والقطاعات الرياضية، ينعون ببالغ الحزن والأسى؛ الدكتور محمود باجنيد، أمين صندوق النادي الأسبق، الذي وافته المنية اليوم، داعين المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

وكان باجنيد أحد أعمدة مجلس إدارة النادي الأهلي الأسبق مع حسن حمدي، وكان يشغل منصب أمين الصندوق. وقبل نحو عام كانت قد قررت مؤسسة الأهلي الاجتماعية التنموية تنصيب محمود باجنيد نائبًا لرئيس مجلس إدارتها.