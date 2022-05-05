ألقى ضباط مباحث مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، القبض على ليلة زفافة؛ وذلك لاتهامه بإصابة صديقه بطلق ناري من فرد خرطوش كان بحوزته خلال حفل زفافه بإحدى القاعات المفتوحة بمركز كفر صقر.

تلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية إخطارًا من مستشفى كفر صقر المركزى بوصول عامل 19 عامًا من قرية "شنيط الحرابوة" مصابًا بطلق خرطوش بالجانب الأيسر، وجرى تقديم له الإسعافات الأولية وحالته مستقرة.

توصلت تحريات المباحث الجنائية إلى أن مرتكب الواقعة العريس وأثناء الاحتفال أطلق الأعيرة النارية من فرد خرطوش بحوزتة تعبيرًا عن فرحته بعروسة فأصابت المجنى عليه "صديق. ب"، 19 عامًا الذي حضر لمشاركته فرحته.

وجرى القبض على العريس والتحفظ على السلاح المستخدم، وإحالته للنيابة التى تولت التحقيقات.