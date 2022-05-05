فوز صنز وهيت في الدور الفاصل لدوري السلة الأمريكي

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فاز فينكس صنز على دالاس مافريكس 129 /109 فجر الخميس في الدور الفاصل الثاني بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وسجل كريس باول 28 نقطة من بينها 14 نقطة في الربع الأخير ليقود صنز للتقدم 2 /صفر على مافريكس في الدور الفاصل للقسم الغربي.

وحقق صنز فوزه الحادي عشر على التوالي على مافريكس، بفضل تألق باول الذي يكمل عامه السابع والثلاثين غدا الجمعة.

وانتهى النصف الأول بتقدم مافريكس 60 /58 لكن صنز سرعان ما استعاد إتزانه وتقدم 89 /83 في نهاية الربع الثالث، قبل أن يخرج فائزا بفارق 20 نقطة.

وسجل ديفين بوكر 30 نقطة لصنز فيما أحرز لوكا دونسيتش 35 نقطة لمافريكس وأضاف ريجي بولوك 16 نقطة.

كما تغلب ميامي هيت على فيلادلفيا 119 /103 في القسم الشرقي.

وسجل بام اديبايو 23 نقطة وأضاف جيمي باتلر 22 نقطة و12 تمريرة حاسمة لهيت.

وتقدم ميامي هيت 2 /صفر على فيلادلفيا قبل المباراة الثالثة بينهما مساء الجمعة.

وأحرز فيكتور اولاديبو 19 نقطة لهيت في عيد ميلاده الثلاثين وأضاف تايلر هيرو 18 نقطة.

وتصدر تيريسي ماكسي قائمة هدافي فيلادلفيا بتسجيله 34 نقطة وأضاف توبياس هاريس 21 نقطة وجيمس هاردن 20 نقطة.