إسرائيل تقول بوتين اعتذر عن تعليقات وزير خارجيته بشأن هتلر

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يوم الخميس إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتذر عما ورد في تعليقات وزير خارجيته سيرجي لافروف والتي زعم فيها بأن الزعيم النازي هتلر له أصول يهودية.



وأضاف بينيت بعد اتصال مع بوتين إنه قبل الاعتذار وشكر بوتين على توضيح موقفه، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.



وتابع بينيت أنه طلب من بوتين السماح بإجلاء المحاصرين في مجمع آزوفستال للصلب بمدينة ماريوبول الأوكرانية. وأشار إلى أنه طلب من بوتين ذلك بعد اتصال جرى في وقت سابق من يوم الخميس مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وأن بوتين وعد بفتح ممر آمن لإجلاء المدنيين.