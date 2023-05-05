 بلجراد توقف إصدار تراخيص سلاح بعد يوم من مذبحة أودت بحياة 9 أشخاص - بوابة الشروق
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بلجراد توقف إصدار تراخيص سلاح بعد يوم من مذبحة أودت بحياة 9 أشخاص

د ب أ
نشر في: الجمعة 5 مايو 2023 - 5:50 ص | آخر تحديث: الجمعة 5 مايو 2023 - 5:50 ص

 بعد يوم من مذبحة شهدتها إحدى مدارس بلجراد، وراح ضحيتها تسعة أشخاص، علقت الحكومة الصربية إصدار تراخيص جديدة لحيازة السلاح لمدة عامين، ووافقت على عمليات تفتيش أكثر صرامة على حائزي الأسلحة.

ووفقا لما أوردته وكالة "بيتا" الصربية للأنباء، قالت وزارة الداخلية إن عمليات التفتيش الأكثر صرامة ستتم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة للتحقق من أنه يتم الاحتفاظ بالأسلحة والذخيرة وفقا للوائح ذات الصلة، بحسب قرار اتخذه مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الخميس.

وقتل تلميذ /13 عاما/ ثمانية من زملائه في الفصل وحارس أمن في مدرسته، واصاب ستة تلاميذ آخرين ومدرس.

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