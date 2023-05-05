جيل بايدن تزور داوننج ستريت في بريطانيا قبل تتويج الملك تشارلز

التقت جيل بايدن السيدة الأولى الأمريكية، مع أكشاتا مورتي زوجة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، في دواننج ستريت، الجمعة، خلال زيارة للندن لتمثيل الولايات المتحدة في مراسم تتويج الملك تشارلز.



وستقام مراسم التتويج غداً السبت في كنيسة وستمنستر وسيحضر الحفل رؤساء وشخصيات رفيعة من دول أجنبية.



وستزور جيل بايدن (71 عاما) مدرسة محلية بعد ظهر الجمعة برفقة مورتي قبل الاجتماع مع موظفي السفارة الأمريكية ولقاء الملك تشارلز في حفل استقبال بقصر بكنجهام، وفقاً لوكالة "رويترز".



وواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن بعض الانتقادات وأبرزها من دونالد ترامب سلفه والمنافس المحتمل في انتخابات 2024 بسبب عدم حضوره تتويج تشارلز.



ولم يحضر أي رئيس أمريكي من قبل تتويج أحد ملوك بريطانيا. وخلال مراسم تتويج الملكة الراحلة إليزابيث والدة تشارلز في 1953، أرسل الرئيس الأمريكي حينئذ دوايت أيزنهاور وفدا من مبعوثين لتمثيله.



وقال البيت الأبيض الشهر الماضي إن بايدن أبلغ تشارلز أنه يرغب في لقائه في بريطانيا في وقت لاحق.



وزار بايدن بلفاست وأيرلندا الشهر الماضي للاحتفاء بالذكرى الخامسة والعشرين لاتفاق "الجمعة العظيمة" للسلام.