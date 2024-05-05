نائب محافظ الإسماعيلية يشهد قداس عيد القيامة بمطرانية الأقباط الأرثوذكس

شهد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة الأنبا بيشوي "مطرانية الأقباط الأرثوذوكس" بمنطقة الشيخ زايد، مقدما التهنئة لأقباط الإسماعيلية وللأنبا سارافييم أسقف الإسماعيلية، بحضور آمال رزق الله عضو مجلس النواب، رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، رئيس حي ثالث وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

أكد عصام الدين أن علاقات المحبة والألفة بين المصريين لا تقتصر على التهنئة وتبادل الزيارات خلال الأعياد، ولكنها ثوابت في عقيدة المصريين توارثوها بتعاقب الأجيال.

ووجه الأنبا سارافييم رسالة شكر وتقدير للواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية والقيادات التنفيذية والأمنية على تقديم التهنئة ووجه الشكر للمهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية والحضور على المشاركة في القداس.