 محمود عباس يبحث مع وزيرة خارجية سلوفينيا التطورات على الساحة الفلسطينية - بوابة الشروق
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محمود عباس يبحث مع وزيرة خارجية سلوفينيا التطورات على الساحة الفلسطينية

رام الله - وفا
نشر في: الأحد 5 مايو 2024 - 7:49 م | آخر تحديث: الأحد 5 مايو 2024 - 7:49 م

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الأحد، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فاجون.

وأطلع عباس، الوزيرة فاجون، على آخر التطورات على الساحة الفلسطينية في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، والجهود المبذولة لوقفه فورا وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية.

وتطرق الرئيس إلى التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية، واستمرار جرائم المستعمرين الإرهابيين، والمساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، خاصة في مدينة القدس.

وثمن عباس، مواقف سلوفينيا الشجاعة الداعمة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفق حل الدولتين، مقدما الشكر على تصويت سلوفينيا في مجلس الأمن مؤخرا، لصالح منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وأشاد الرئيس الفلسطيني، بالدعم الذي تقدمه سلوفينيا لصالح الشعب الفلسطيني، سواء دعم الأونروا أو تقديم المساعدات لشعبنا المنكوب في قطاع غزة.

واستعرض عباس، جهود دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وأهمية الحصول على مزيد من الاعترافات بدولة فلسطين من الدول التي لم تقم بذلك.

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