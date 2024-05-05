تفوق مصري في بطولة جزيرة الورد الدولية للتنس بمشاركة 170 لاعبا من 10 دول

أُختتمت بطولة جزيرة الورد الدولية للتنس تحت 18 سنة (ITF J60) بنجاح كبير على ملاعب نادي جزيرة الورد بالمنصورة، برعاية صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش.

شهدت البطولة مشاركة 170 لاعبًا ولاعبة يمثلون 10 دول على مستوى العالم، بينها مصر، المكسيك، ليتوانيا، فرنسا، المجر، نيجيريا، أوكرانيا، روسيا، إيطاليا، ورومانيا.

تألق اللاعبون المصريون في المنافسات، حيث تمكنوا من تحقيق العديد من الانتصارات في فئات مختلفة. فازت اللاعبتان جودي طويلة وفرح أسعد بالمركز الأول في منافسات زوجي الناشئات، في حين حلت ناتاليا كليتش من بولندا وسوسنا ملاك من مصر في المركز الثاني.

وفي فئة زوجي الناشئين، تمكن إيمانويل إفانزفيتش من كرواتيا وتيموفى ميلوفانوف من أوكرانيا من التتويج بالمركز الأول.

وتألق اللاعبون المصريون أيضًا في فردي الناشئين والناشئات، حيث تمكنت جودي طويلة من حصد المركز الأول في فئة الناشئات، بينما تقاسمت اللاعبات سارة سعد وجودي القاضي وسما هنداوي المراكز الثانية والثالثة.

وفي فئة فردي الناشئين، تمكن اللاعب اياد رضا عزت من المركز الأول، فيما احتل كريم معتز مبروك المركز الثاني، وجاء ياسين أحمد وجيه ومحمد ناصر أبوزيد في المراكز الثالثة.

وأشاد النائب طارق عبدالهادي، رئيس مجلس إدارة نادي جزيرة الورد، بالمستوى الفني الرائع للمشاركين في البطولة، مؤكدًا على حرص الاتحاد المصري للتنس على تنظيم البطولات الدولية والمحلية خارج العاصمة، وقدرة نادي جزيرة الورد على تنظيم العديد من البطولات الدولية بنجاح خلال السنوات الماضية.

وفي الختام، شهدت اللقاءات النهائية وحفل توزيع الجوائز حضور النائب طارق عبدالهادي، رئيس مجلس إدارة نادي جزيرة الورد، والمحاسب حاتم عبدالرحيم، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، بالإضافة إلى وفود من الاتحاد المصري للتنس.