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الخارجية الفلسطينية تطالب بتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

(قنا)
نشر في: الأحد 5 مايو 2024 - 6:38 م | آخر تحديث: الأحد 5 مايو 2024 - 6:38 م

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، المجتمع الدولي بإدانة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية، وتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأدانت الوزارة، في بيان لها، إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، وتضييقه على المسيحيين، وفرض قيود على وصولهم إلى كنيسة القيامة بالقدس المحتلة، والاعتداء عليهم تحت حجج وذرائع واهية تتكرر كل عام.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية، أن هذه الإجراءات هي عقوبات جماعية تستهدف الكل الفلسطيني في القدس ومقدساتها وهويتها ومواطنيها، كما أنها انتهاك صارخ لالتزامات الاحتلال الإسرائيلي في القدس والتي تتعلق بحرية العبادة.

 

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