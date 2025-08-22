شركة الإمارات العالمية للألومنيوم تغلق فرعها في غينيا

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم وقف عملياتها في تعدين البوكسيت في غينيا بعد مصادرة الحكومة الغينية لمنجمها.

وأفادت الشركة، في بيان لها، أن وحدتها "شركة غينيا ألومينا كوربوريشن" ستنهي عقود موظفيها وعقود جميع مزودي خدماتها في الموقع، وذلك عقب ما وصفته بسلسلة من الإجراءات الحكومية غير القانونية للسيطرة على أنشطتها وأصولها في البلاد.

وأضافت الشركة، أنها لن يكون لها أي تواجد أو سيطرة على المواقع اعتبارًا من نهاية عمل اليوم الجمعة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الشركة الإماراتية القول، أن "جمهورية غينيا ستتولى حصريًا مسئولية تشغيل وتأمين المرافق والبنية التحتية والمعدات والمواد".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، نقلت غينيا عقد إيجار منجم البوكسيت التابع لشركة غينيا ألومينا كوربوريشن إلى شركة حكومية تم إنشاؤها حديثا، وذلك بعد نزاع استمر لأشهر بسبب عدم وفاء الشركة، التي تتخذ من دبي مقرًا لها، بالتزامها ببناء مصفاة لمعالجة هذا الخام.

وألغت الحكومة الغينية التي يقودها الجيش الاتفاقية الأساسية لامتياز شركة غينيا ألومينا، وعلقت منذ أكتوبر صادرات الشركة من البوكسيت.

وتعد غينيا أكبر منتج للبوكسيت في العالم وهو الخام الذي يستخرج منه الألومنيوم.

يذكر أن بدأ الإنتاج فرع شركة الإمارات العالمية للألمنيو بدأ الإنتاج في المنجم الواقع شمال غرب غينيا عام 2019، أي بعد عامين تقريبًا من الموعد المخطط له. وانخفضت صادرات البوكسيت من المنجم إلى 10.8 مليون طن العام الماضي مقابل 14 مليون طن في العام السابق بسبب التوقف المؤقت للتصدير.