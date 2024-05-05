الناخبون يتوجهون إلى مراكز الاقتراع في انتخابات رئاسية وعامة في بنما

يتوجه الناخبون في بنما، اليوم، إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسية وعامة لاختيار واحد من ثمانية متنافسين، ليكون الرئيس القادم للبلاد وكذلك لاختيار مئات المشرعين والمسؤولين المحليين.

وبعد حملة انتخابية استمرت لأسابيع، سيقرر أكثر من ثلاثة ملايين لهم حق الانتخاب من هو الأفضل لإصلاح مشاكل بنما الاقتصادية الملحة.

وتظهر استطلاعات رأي، تقدم خوسيه راؤول مولينو، وهو وزير سابق حل مكان الرئيس الأسبق ريكاردو مارتينيلي، والذي وعد بقيادة البلاد إلى عهد من الرخاء.

ولا تتطلب القواعد الانتخابية في بنما إجراء جولة إعادة، مما يجعل نتيجة انتخابات اليوم نهائية،وقالت الحملات الانتخابية إنها سترسل متطوعين إلى مراكز الاقتراع لمتابعة التصويت والتأكد من نزاهة الانتخابات.

ومن غير المتوقع أن يفوز أي حزب بأغلبية تمنحه السيطرة على البرلمان، حيث سيتم التنافس على 885 مقعدا.