 تحرير 31 محضرا وضبط لحوم ودواجن وأسماك مملحة فاسدة باالبحيرة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تحرير 31 محضرا وضبط لحوم ودواجن وأسماك مملحة فاسدة باالبحيرة

خميس البرعي
نشر في: الأحد 5 مايو 2024 - 10:53 ص | آخر تحديث: الأحد 5 مايو 2024 - 10:53 ص

شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة البحيرة، حملات رقابية بمراكز كفر الدوار، وأبو حمص، وإيتاي البارود، والمحمودية، وإدكو، وحوش عيسى، وأبو المطامير.

وأسفرت الحملات عن تحرير 31 محضرا متنوعا، وضبط كمية من اللحوم والأسماك المملحة ومصنعات اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

يأتي ذلك بقيادة الدكتور محمد سالم، وبالتنسيق مع مديرية التموين، برئاسة محمد عبدالعال مدير المديرية، ومن خلال إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، تحت إشراف الدكتور هادي الجندي.

وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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