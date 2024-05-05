محافظ الغربية يزور مطرانية طنطا والكنيسة الإنجيلية لتقديم التهنئة بعيد القيامة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استكمل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية زيارته لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك من خلال زيارة شملت مطرانية المحلة، وكنيسة السيدة العذراء بسمنود، بحضور اللواء خالد عبدالسلام بدر مدير أمن الغربية، العميد محمد الجندي مدير إدارة الأمن الوطني، العميد هاني محمد عامر المستشار العسكري.

وقدم محافظ الغربية هدية الرئيس إلى الأطفال داخل مطرانية المحلة، حيث كان في استقباله الأنبا أغناطيوس أسقف المحلة وتوابعها، كما قدم الهدايا للأطفال في كنيسة السيدة العذراء بسمنود، بحضور القس بيشوي راعي الكنيسة.

وهنأ المحافظ الحاضرين، مؤكدا عمق وترابط العلاقة بين أبناء الوطن، متمنيا دوام التوفيق والازدهار لمصر.

يذكر أن المحافظ قد قام صباح اليوم بتهنئة الأخوة الأقباط من خلال زيارة لمطرانية طنطا والكنيسة الإنجيلية