مدير معهد فلسطين للأمن القومي: إسرائيل تمارس سياسة الأرض المحروقة لتهجير الفلسطينيين قسرا

قال مدير معهد فلسطين للأمن القومي، اللواء حابس الشروف، إن إسرائيل تمارس سياسة الأرض المحروقة لتهجير الفلسطينيين قسرا، من خلال تدمير كل المناطق التي تدخلها وخاصة البنية التحتية وقتل المدنيين وإرهابهم، مشيرا إلى أن منطقة رفح الفلسطينية تعتبر منطقة عازلة تسعى لترحيل الفلسطينيين إليها والضغط عليهم ليبدو التهجير أمرا طوعيا.

وأوضح مدير معهد فلسطين للأمن القومي في مداخلة مع قناة "اكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن حكومة اليمين المتطرف تستهدف من الحرب البرية على قطاع غزة، الضغط على حركة حماس للموافقة على إطلاق سراح الرهائن، وبقاء حكومة رئيس مجلس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وألا يكون هناك تهديد لها من قبل القطاع".

وشدد على أن الإرادة الفلسطينية وتمسك الفلسطيني بهويته وأرضه أمر مقدس، يقف في وجه الإبادة الجماعية والتجويع والحرمان من الاحتياجات الأساسية، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني يحظى بدعم عربي كبير كرسالة واضحة بأنه هذا الشعب ليس وحيدا بل هناك أمة عربية وإسلامية خلفه.



وأشار، إلى الخلاف بين المؤسسة الأمنية الإسرائيلية والقيادة السياسية، فالقيادة العسكرية تؤكد أن الحرب حققت أهدافها وأصبحت دون جدوى، في حين يرغب المستوى السياسي استمرار الحرب لأهداف سياسية أهمها المماطلة حتى الانتخابات المقبلة، كما يسعى نتنياهو إلى الهروب من محاكمته داخليا أو دوليا، ويحاول توحيد الشارع الإسرائيلي خلف الحكومة من خلال الحرب.