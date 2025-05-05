جيش الاحتلال يزعم تدمير مقر القيادة المركزي للنظام السوري السابق في قمة جبل الشيخ

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، العثور على مقر القيادة المركزي للنظام السوري الماضي في قمة جبل الشيخ وتدميره.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن قوات لواء الجبال (810)، تحت قيادة الفرقة 210، تواصل العمل في منطقة جنوب سوريا.

وأشار إلى أن «قوات اللواء - التي ضمت قوات المظليين ووحدة يهلوم – استكملت خلال الأسبوع المنصرم، عملية مداهمة استهدفت مقر القيادة المركزي للوحدة المسئولة عن منطقة جبل الشيخ في النظام السوري المخلوع».

وزعم أن «القوات عثرت خلال النشاط على بنى تحتية عسكرية تابعة للنظام السابق، ومنها مستودعات أسلحة ووسائل قتالية، ومن ضمنها مدافع ومنصات إطلاق وقذائف هاون وقذائف صاروخية وعبوات ناسفة وألغام».

وادعى أن «قوات الجيش تواصل العمل ضد بنى تحتية إرهابية في منطقة سوريا، بهدف حماية مواطني إسرائيل عامة، وسكان هضبة الجولان خاصة».

والسبت الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه انتشر في جنوب سوريا، قائلا إنه على استعداد لمنع دخول «قوات معادية» إلى المناطق الدرزية.

وأورد في بيان مقتضب أنه «يواصل متابعة التطورات مع الحفاظ على الجاهزية للدفاع ولمختلف السيناريوهات»، من دون أن يوضح عديد القوات المنتشرة أو نطاق انتشارها.