استشهاد شخص في غارة إسرائيلية استهدفت محيط منزل في جنوب لبنان

استهدفت غارة إسرائيلية، ظهر اليوم الجمعة، محيط منزل في بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان، ما أدى إلى استشهاد شخص.

واستهدفت غارة إسرائيلية محيط منزل في حي أبو لبن في بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل في جنوب لبنان. كما ألقت طائرة مسيّرة إسرائيلية قنبلة بالقرب من حفارة بين بلدتي عيناثا وكونين في قضاء بنت جبيل، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية في بيان أن غارة للجيش الإسرائيلي بمسيرة على بلدة عيتا الشعب قضاء بنت جبيل أدت إلى سقوط قتيل.

وكانت القوات الإسرائيلية قد استهدفت ليل أمس الخميس منزلا ًجاهزاً بالقذائف في بلدة مارون الراس في جنوب لبنان.

وأعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، اليوم الجمعة أن القوات الإسرائيلية استهدفت ليلاً بالقذائف، منزلاً جاهزاً في بلدة مارون الراس، ألحقت اضرارا جسيمة فيه.

يذكر أن إسرائيل تواصل خرق بنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان منذ بدء تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، ولا تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وتفجير وتشنّ بشكل شبه يومي غارات في جنوب لبنان. كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.