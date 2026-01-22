ناصر ماهر يشارك في تدريبات بيراميدز الجماعية

انتظم ناصر ماهر، لاعب بيراميدز الجديد، في التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليًا في المغرب، وذلك بعد ساعات قليلة من إتمام انتقاله رسميًا إلى صفوف النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووصل ناصر ماهر إلى معسكر بيراميدز بالمغرب في وقت سابق من اليوم الخميس، لينضم مباشرة إلى المران الجماعي، في إطار استعدادات الفريق لمواجهة نهضة بركان المغربي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفًا على نهضة بركان في التاسعة من مساء بعد غد السبت على الملعب البلدي بمدينة بركان، في لقاء يسعى خلاله الفريق لمواصلة مشواره القاري بقوة وتعزيز حظوظه في التأهل.

وكان نادي بيراميدز قد أعلن رسميًا عن التعاقد مع ناصر ماهر قادمًا من الزمالك، ليصبح ثاني صفقات الفريق خلال الميركاتو الشتوي، بعد ضم الدولي الفلسطيني حامد حمدان، عقب إنهاء إجراءات القيد محليًا وإفريقيًا.

ويذكر أن ناصر ماهر قد انتقل إلى الزمالك في فبراير 2024 قادمًا من مودرن سبورت، ونجح في التتويج مع الفريق بعدد من البطولات، أبرزها لقب كأس السوبر الأفريقي، قبل أن يبدأ تجربة جديدة بقميص بيراميدز خلال المرحلة المقبلة.

ويُعد ناصر ماهر أحد أبرز لاعبي الوسط الهجومي في الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة، حيث وُلد في 8 فبراير 1997، وبدأ مسيرته الكروية في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، قبل أن يخوض تجارب عدة مع أندية بتروجت وسموحة ومودرن سبورت، ثم الزمالك، وصولًا إلى بيراميدز.