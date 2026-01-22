سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أقام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوى قضائية ضد بنك جيه.بي. مورجان تشيس ورئيسه جيمي ديمون بدعوى التوقف عن تقديم الخدمات المصرفية له ولشركاته لأسباب سياسية، بعد انتهاء فترته الرئاسية الأولى في يناير 2021.

وتتهم الدعوى، التي أقيمت أمام محكمة ولاية مقاطعة ميامي-ديد اليوم الخميس، البنك بالتشهير التجاري به وخرق مبدأ حسن النية والتعامل العادل. كما تزعم الدعوى أن ديمون انتهك قانون فلوريدا بشأن الممارسات التجارية الخادعة.

من ناحيته نفى البنك إغلاق الحسابات لأسباب سياسية أو دينية.

وقد خص ترامب بنك جيه.بي مورجان بالذكر مراراً وتكراراً في مساعيه للقضاء على ما يعتبره رفضا من البنوك لتقديم الخدمات المالية للعملاء لأسباب أيديولوجية.

وكشف أكبر بنك في الولايات المتحدة في نوفمبر أنه يواجه مراجعات وتحقيقات وإجراءات قانونية مرتبطة بحملة إدارة ترامب ضد "إلغاء الخدمات المصرفية".