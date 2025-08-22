مسلحون يقتلون 5 رجال شرطة جنوب شرقي إيران

ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن مسلحين قتلوا خمسة رجال شرطة في محافظة سيستان وبلوشيستان جنوبي البلاد.

وكان رجال الشرطة يقومون بدورية في سيارتي شرطة عندما تم الهجوم عليهم على الطريق قرب مدينة إيران شهر، على بعد نحو 1300 كيلومتر جنوب شرق العاصمة طهران، وفقا لوكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا).

ولم توضح الوكالة عدد رجال الشرطة المصابين إثر الهجوم. ولم تعلن أي مجموعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

وكانت المحافظة، المحاذية لأفغانستان وباكستان، موقعا لاشتباكات دموية متفرقة تشارك فيها جماعات مسلحة، ومهربو مخدرات مسلحون وقوات أمينة إيرانية. وتعتبر إحدى المحافظات الإيرانية الأقل تطورا.

وفي يوليو، شن مسلحون هجوما بالأسلحة النارية والقنابل على مبنى محكمة في عاصمة المحافظة، زهيدان، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص من بينهم طفل، وإصابة 20 شخصا.