ترامب ينتقد شينباوم بعد رفض مقترح إرسال قوات أمريكية إلى المكسيك

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد إن الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم رفضت اقتراحه بإرسال قوات من الجيش الأمريكي إلى المكسيك للمساعدة في إحباط تجارة المخدرات غير المشروعة لأنها تخشى عصابات البلاد القوية.

وجاءت تعليقات ترامب بعد يوم من تأكيد شينباوم أن ترامب ضغط عليها في مكالمة هاتفية الشهر الماضي لقبول دور أكبر للجيش الأمريكي في مكافحة عصابات المخدرات في المكسيك.

وأكد ترامب إن اقتراحه إرسال قوات من الجيش إلى المكسيك "صحيح" ، منتقدا شينباوم لرفضها الفكرة.

وتابع الرئيس الأمريكي في تصريحات للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية يوم الأحد: "حسنا، إنها خائفة جدا من العصابات لدرجة أنها لا تستطيع المشي، لذا تعلمون أن هذا هو السبب، وأعتقد أنها امرأة جميلة. رئيسة المكسيك امرأة جميلة، لكنها خائفة جدا من العصابات لدرجة أنها لا تستطيع حتى التفكير بشكل سليم".

وازداد الوجود العسكري الأمريكي على طول الحدود الجنوبية مع المكسيك بشكل مطرد في الأشهر الأخيرة، بعد أن أمر ترامب في يناير/كانون الثاني الماضي بزيادة دور الجيش في وقف تدفق المهاجرين.

لكن شينباوم قالت إن قيام القوات الأمريكية بعمليات داخل المكسيك أمر مبالغ فيه جدا.

وقالت يوم السبت إن ترامب قال لها في المكالمة الهاتفية " كيف يمكننا مساعدتك في مكافحة تهريب المخدرات؟ أقترح أن يأتي الجيش الأمريكي ويساعدك. هل تعرفون ماذا قلت له؟ لا أيها الرئيس ترامب، السيادة ليست للبيع."

وأضافت أنها قالت لترامب إن بلديهما "يمكنهما العمل معا، ولكن أنتم في أراضيكم ونحن في أراضينا".