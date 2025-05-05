وزير النفط العراقي: مواردنا تأثرت جراء تدني أسعار النفط بالسوق العالمية

صرح نائب رئيس الوزراء وزير النفط العراقي حيان عبد الغني مساء اليوم الأحد أن إنخفاض أسعار النفط في السوق العالمية أثرت بشكل كبير على موارد الدولة.

وقال وزير النفط العراقي لمحطة تلفزيون "الشرقية" مساء اليوم أن "أسعار النفط قبل نحو شهرين كانت أكثر من 80 دولار للبرميل واليوم إنخفضت إلى نحو 60 دولار مما يعني حصول نقص في موارد الدولة".

وأضاف" أن وزارة النفط لم تتسلم لحد الآن أية كمية من النفط الخام من الحقول النفطية في إقليم كردستان مما يعني خسارة 300الف برميل يوميا وهذه الكمية محسوبة على حصة العراق وفق الاتفاقات داخل منظمة البلدان المصدرة للنفط /أوبك/".

وقال أن" لدى العراق خطة طموحة للوصول لإلى إنتاح 6 ملايين برميل يوميا في غضون عامين ولدينا الآن القابلية على إنتاج 5 ملايين برميل يوميا عدا إقليم كردستان لكننا ملتزمون بمحددات منظمة أوبك بإنتاج 4 ملايين برميل يوميا".



وجدد "إلتزام العراق بوحدة وقرارات منظمة البلدان المصدرة للنفط/أوبك/ بشأن حصص الإنتاج ".

وتشهد أسعار النفط في السوق العالمية إنخفضا كبيرا إنعكس سلبا على الإيرادات المالية المتحققة لتلبية متطلبات الموازنة الإتحادية للعام الحالي فضلا عن الإخفاق المتكرر في التوصل إلى إتفاق مع الشركات النفطية في إقليم كردستان لاستئناف تصدير النفط الخام من حقول الإقليم رغم جولات المفاوضات المتكررة منذ أكثر من عامين.