محافظ الوادي الجديد يُصدر حركة تنقلات لرؤساء الوحدات القروية بالداخلة

أصدر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الاثنين، حركة تنقلات لعدد من رؤساء الوحدات القروية بمركز الداخلة، وذلك ضمن خطة المحافظة لتمكين الكفاءات الإدارية، وإتاحة الفرص لكوادر جديدة تسهم في تطوير مستوى الأداء والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك لحين الإعلان الرسمي عن شغل هذه الوظائف وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

وتضمن القرار تكليف كلا من حمد سفينة إسماعيل، رئيسا للوحدة المحلية لقرية الشيخ والي، محمود عبد الكريم محمد رئيسا للوحدة المحلية لقرية المعصرة، محمد عبد الرحمن جبالي رئيس الوحدة المحلية لقرية العين بشرق العوينات، وعبد الكريم حسين أحمد، رئيس الوحدة المحلية لقرية الشيخ مفتاح.