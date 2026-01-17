باكستان: مقتل طفل وإصابة طفلة في انفجار قوي بإقليم خيبر بختونخوا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قتل طفل وأصيبت طفلة بجروح عندما وقع انفجار قوي في حقول منطقة ماتا في مقاطعة سوات بإقليم خيبر بختونخوا اليوم السبت.

وبحسب تقارير أولية، ذكر مسئولو الإنقاذ، أن الطفلين كانا يلعبان في الحقول عندما وقع الانفجار الذي تسبب في مقتل الطفل على الفور، بينما أصيبت الطفلة بجروح، طبقا لوكالة أسوشيتد برس أوف باكستان اليوم السبت.

وأضاف مسئولو الإنقاذ، أن الفتاة المصابة وجثة الصبي تم نقلهما على الفور إلى المستشفى.

وفي أعقاب الحادث، طوقت الشرطة المحلية المنطقة لتأمين مكان الحادث.

وبدأت تحقيقا لتحديد السبب الدقيق للانفجار وما إذا كان نتيجة لعبوة غير منفجرة أو عوامل أخرى.