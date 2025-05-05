سيول متوسطة الشدة تضرب وسط سيناء دون تسجيل خسائر

واصل مرزق رزيق، رئيس مركز ومدينة الحسنة، متابعة تدفق السيول التي وصلت إلى المركز نتيجة لهطول الأمطار في مناطق متفرقة من وسط سيناء.

ووجه رئيس المركز معدات مجلس مدينة الحسنة لإنشاء حواجز رملية قبل مدينة الحسنة باتجاه مدينة نخل، وذلك لتحويل المياه إلى وادي الحسنة حفاظاً على المدينة.

وأفاد بيان المجلس بأن مياه السيل تجمعت في منطقة مجرى السيول التي تم إنشاؤها العام الماضي، حيث تم تنفيذ مخرات لتسلك المياه طريقها إلى وادي العريش دون أي أضرار أو خسائر في المنطقة المحيطة، ولم تسفر السيول عن أي أضرار أو خسائر داخل المدينة.

ويأتي ذلك نتيجة تكون سيل متوسط الشدة إلى ضعيف بمدينة الحسنة، قادم من مدينة نخل، مروراً بمدينة الحسنة عبر وادي الحسنة باتجاه وادي العريش.

وقد تم توجيه التحذيرات للمزارعين في الوديان بتوخي الحذر لحين انتهاء جريان السيول، وكذلك توجيه التحذيرات لسائقي السيارات.