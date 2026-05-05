الصين: ارتفاع عدد ضحايا انفجار بمصنع للألعاب النارية إلى 26 قتيلا على الأقل

ارتفع عدد ضحايا الانفجار الذي وقع في مصنع للألعاب النارية في إحدى المقاطعات المركزية بالصين إلى ما لايقل عن 26 قتيلا، وإصابة 61 آخرين ،حسبما أفادت السلطات الصينية اليوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية الرسمية أن الإنفجار وقع في مصنع للألعاب النارية بمدينة تشانجشا بمقاطعة هونان بعد ظهر أمس الاثنين.

وقالت صحيفة تشاينا ديلي الرسمية، إن المصنع تديره شركة هواشينج لتصنيع وعروض الألعاب النارية في مدينة ليويانج التابعة إداريا لمدينة تشانجشا، وتعد مركزا بارزا لصناعة الألعاب النارية.

وأوضح تشن بو تشانج، عمدة تشانجشا، أن أعمال البحث والإنقاذ في موقع الانفجار اكتملت إلى حد كبير، ولكن السلطات لاتزال تواصل التحقق من عدد الضحايا والتعرف على هوياتهم.

وأظهرت لقطات جوية بثها التلفزيون الرسمي "سي سي تي في" اليوم الثلاثاء تصاعد دخان أبيض من بعض أجزاء الموقع، مع انهيار أو تضرر عدد من المنشآت.

وقال تقرير شينخوا، إنه تم نشر نحو 500 من رجال الإنقاذ في موقع الحادث، كما جرت عمليات إجلاء في المناطق المعرضة للخطر؛ بسبب المخاطر البالغة من مستودعين للبارود الأسود يقعان قرب موقع الانفجار.

وأشارت شينخوا إلى أن السلطات تحقق في سبب الانفجار، وأن الشرطة احتجزت الشخص المسؤول عن الشركة.

ودعا الرئيس الصيني شي جين بينج إلى بذل "كل الجهود" للعثور على المفقودين وإنقاذ المصابين، مطالبا السلطات بالإسراع في التحقيق في أسباب الحادث ومحاسبة المسئولين بشكل صارم، بحسب التقرير. كما وجه بتكثيف فحص المخاطر والسيطرة على مصادر الخطر في القطاعات الحيوية، وتعزيز إدارة السلامة العامة.

ولمنع وقوع حوادث أخرى خلال عمليات الإنقاذ، اعتمدت فرق الإغاثة إجراءات مثل الرش والترطيب للحد من المخاطر المحتملة.

كما تم نشر 3 روبوتات للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ.

وتتمتع مدينة ليويانج بتاريخ عريق في صناعة الألعاب النارية. ووفقا لموسوعة جينيس للأرقام القياسية، فإن أول لعبة نارية موثقة بدقة في التاريخ هي "المفرقعة الصينية"، والتي ينسب اختراعها إلى راهب يدعى "لي تيان"عاش قرب ليويانج في عهد أسرة تانج "حوالي 618 إلى 907 ميلادية".

واكتشف لي أن وضع البارود داخل الخيزران المجوف يسبب انفجارات قوية، وربط هذه المفرقعات معا لصنع ألعاب رأس السنة التقليدية لطرد الأرواح الشريرة.