توروب: لا أحد يتدخل في اختيار التشكيل وعادل مصطفى رقم 3

رفض الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، الحديث عن تدخل أحد في اختياراته الفنية في المباريات الأخيرة، وخاصة مباراة القمة أمام الزمالك.

وانتشرت أنباء عن تدخل عادل مصطفى في اختيار تشكيل الأهلي لمباراة القمة أمام الزمالك يوم الجمعة الماضي، والتي انتصر بها الأهلي بنتيجة 3-0.

وقال ييس توروب في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد نهاية المباراة: «سمعت الحديث عن تدخل بعض أفراد الجهاز الفني في الخطة خلال آخر مباراتين، ولكن نحن لدينا عادل مصطفى هو رقم 3 في الجهاز الفني ويعمل على تطوير أدائه، ولا يوجد أي شخص يتدخل في التشكيل سواي».

وأضاف: «أتفق أننا قبل كأس أمم إفريقيا كنا نقدم مستوى جيد جدًا، وخضنا مباريات قوية، ليس فقط لقاء السوبر، لكن بعد ذلك اعتمدنا على لاعبين شباب في كأس العاصمة بسبب انضمام الدوليين للمنتخب، وهو ما تسبب في تراجع الأداء، خاصة مع غياب اللاعبين لمدة سبعة أسابيع، وكان من الصعب استعادة نفس المستوى فور عودتهم، بالإضافة إلى الإصابات التي أثرت على الخط الهجومي، وحتى الآن لدينا غياب تريزيجيه، لكن لدينا بدائل حاليًا، وهو ما لم يكن متاحًا في الفترة الماضية».

وأوضح: «كانت هناك مناقشات عديدة بخصوص صفقات يناير، وأشكر محمود الخطيب على منحي فرصة تدريب الأهلي، لكنه يمر بظروف صحية ولا يتابع ملف الكرة بشكل مباشر، حاليا يتولى هذا الملف كل من ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ، وقد نسقت معهما خلال فترة الانتقالات الماضية، وحددت احتياجاتي، ليس فقط من حيث المراكز، بل من حيث الجودة أيضًا».

وتابع: «أحتاج إلى لاعبين يصنعون الفارق، وإلا سأكتفي بالمجموعة الحالية، لكن الأمور لم تكن على ما يرام في توفير الصفقات المطلوبة، وأبلغوني أنهم المسؤولون عن هذا الملف».

وأتم: «لن أكون الشخص الذي يهرب أو يستسلم، أنا سعيد بوجودي في الأهلي، وأمتلك روحا قتالية دائما، لكن قرار رحيلي لن يكون بيدي، وإذا حدث فسيكون من جهة أخرى».

وحقق النادي الأهلي انتصارًا كبيرًا على حساب ضيفه نادي إنبي بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة وقبل الأخيرة من مجموعة حسم اللقب في الدور الثاني من البطولة.

في سياق متصل تعادل سيراميكا أمام بيراميدز بنتيجة 1-1 في ملعب هيئة قناة السويس، فيما فاز الزمالك على سموحة بنتيجة 0-1، في ملعب برج العرب.

وبهذه النتائج، يستمر نادي الزمالك في صدارة جدول الترتيب برصيد 53 نقطة، وبفارق نقطتين أمام بيراميدز الوصيف برصيد 51، فيما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 50 نقطة.