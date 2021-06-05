صحيفة: أمريكا تواجه تهديدات متزايدة من وكلاء إيران في العراق

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن قوات الميليشيات المدعومة من إيران والمتخصصة في استخدام تكنولوجيا الأسلحة المتطورة في هجماتها، بما في ذلك الطائرات المسيرة، تشكل تهديدا متزايدا للقوات الأمريكية في العراق.

وأشارت الصحيفة، في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، إلى تزايد المخاوف الأمريكية بعدما تمكنت هذه الميليشيات من استهداف أهداف أمريكية مهمة بعد الإفلات من الدفاعات الأمريكية.

ونقلت عن تصريح مسؤولين أمريكيين قولهم: إن هؤلاء المسلحين استخدموا طائرات صغيرة مسيّرة محملة بالمتفجرات 3 مرات على الأقل خلال الشهرين الماضيين، وهاجموا قواعد عراقية في وقت متأخر من الليل، بما في ذلك القواعد التي تستخدمها وكالة المخابرات المركزية ووحدات العمليات الخاصة الأمريكية.

ونسبت إلى الجنرال كينيث ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية، القول إن مواجهة الطائرات الصغيرة المسيرة للمسلحين المدعومين من إيران في العراق تمثل أولوية، وإن الجهود لمواجهتهم تتسارع.

وأشارت نيويورك تايمز، إلى أن إيران، التي ضعفت بشدة في السنوات الأخيرة بسبب العقوبات المالية الأمريكية واسعة النطاق، استخدمت قواتها بالوكالة في العراق للضغط على الولايات المتحدة والقوى العالمية الأخرى لإحياء الاتفاق النووي ورفع العقوبات.

كما صرح مسؤولون عراقيون وأمريكيون لصحيفة "نيويورك تايمز" بأن "إيران شنت ضربات بطائرات مسيرة لتقليل الخسائر وتفادي احتمالية الرد الانتقامي الأمريكي على هذه الهجمات".

وشدد مسؤول عراقي، لم تسمه، على أن هذه الطائرات المسيرة هي أداة ضغط، حيث إن إيران تختنق اقتصاديا.

وكلما زاد عليها الضغط، ازدادت حدة الهجمات، المشكلة هي الصراع بين إيران والولايات المتحدة.