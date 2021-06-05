السعودية: القبض على 130 مصابا بكورونا في عدة مناطق خالفوا تعليمات العزل

أعلن مصدر رسمي سعودي أن الأجهزة الأمنية في المملكة ألقت القبض على 130 شخصا في مناطق عدة لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19).

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس ) "أنه تم ضبط 53 شخصا في منطقة المدينة المنورة، و54 شخصا في منطقة جازان،(جنوب غرب) و5 أشخاص في منطقة الحدود الشمالية، و18 في منطقة تبوك".

وأضافت الوكالةأنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحق المخالفين، تمهيدا لإحالتهم إلى النيابة العامة.

وتنص الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى 200 ألف ريال (53 ألف دولار)، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معا، بحسب "واس".

وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وفي حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، تتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائيا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.