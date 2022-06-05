وفاة حيدر عبد الرزاق النجم السابق للعراق بعد تعرضه لضرب مبرح

توفى حيدر عبد الرزاق النجم السابق للمنتخب العراقي لكرة القدم بعد تعرضه لإعتداء من قبل مجهولين.

ونُقل عبد الرزاق إلى المستشفى حيث كان يعاني من كسر في الجمجمة ونزيف داخلي قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة فجر الأحد، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

وولد عبد الرزاق في التاسع من يونيو عام 1982 ، ولعب بمركز الدفاع، ومثل اندية الطلبة ودهوك والزوراء والكرخ والسليمانية، واحترف في عدة أندية عربية وهي الأهلي القطري والأنصار اللبناني والاتحاد السوري وأهلي صيدا اللبناني بالإضافة الى نادي انديجان الأوزبكي.

وارتبط اسم اللاعب حيدر عبد الرزاق بإنجازين مهمين جداً حققتهما الكرة العراقية. إذ يتمثل الإنجاز الأول بتأهل المنتخب الأولمبي إلى أولمبياد أثينا الأولمبية والحصول على المركز الرابع.

وبعد ذلك ساهم عبد الرزاق في حصول المنتخب العراقي على لقب دورة ألعاب غرب آسيا التي أقيمت في قطر عام 2005 تحت إشراف المدرب أكرم احمد سلمان، ثم أسهم في حصول أسود الرافدين على المركز الثاني في بطولة غرب آسيا التي جرت في الأردن عام 2007 تحت إشراف المدرب البرازيلي جوفان فييرا، وبعد ذلك حقق الإنجاز الثاني المهم للكرة العراقية ، بمساهمته في التتويج بلقب بطولة كأس أمم آسيا التي جرت في ماليزيا عام 2007 تحت إشراف المدرب فييرا أيضاً ومثلت تلك البطولة آخر مشاركاته مع المنتخب العراقي.

وساهم عبد الرزاق في إحراز العراق لقب بطولة كأس آسيا للشباب عام 2000 في إيران.