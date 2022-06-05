رئيس لبنان: أي نشاط في المنطقة المتنازع عليها مع إسرائيل يشكل استفزازا وعملا عدائيا

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأحد، أن المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية لا تزال مستمرة وأي عمل أو نشاط في المنطقة المتنازع عليها يشكل استفزازاً وعملاً عدائياً.

وقالت الرئاسة اللبنانية، عبر صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، إن الرئيس عون بحث مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي دخول سفينة وحدة إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتخزينه "انرجان باور" المنطقة البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل وطلب من قيادة الجيش تزويده بالمعطيات الدقيقة والرسمية ليبنى على الشيء مقتضاه.

وأشارت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم، إلى أن لبنان أودع الأمم المتحدة قبل أسابيع، رسالة يؤكد فيها تمسكه بحقوقه وثروته البحرية، وأن حقل "كاريش" يقع ضمن المنطقة المتنازع عليها، وجرى تعميمها في حينه على كل أعضاء مجلس الأمن كوثيقة من وثائق المجلس بتاريخ الثاني فبراير الماضي وتم نشرها بحسب الأصول.

ووفق الوكالة، طلب لبنان في الرسالة من مجلس الأمن عدم قيام إسرائيل بأي أعمال تنقيب في المناطق المتنازع عليها، تجنبا لخطوات قد تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، كما أكدت الرسالة أن لبنان ما زال يعول على نجاح مساعي الوساطة التي يقوم بها الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين، للتوصل إلى حل تفاوضي لمسألة الحدود البحرية برعاية الأمم المتحدة.