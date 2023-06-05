 الكرملين: بث خطاب مزيف لبوتين عبر محطات إذاعية روسية بعد اختراق - بوابة الشروق
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الكرملين: بث خطاب مزيف لبوتين عبر محطات إذاعية روسية بعد اختراق

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
وكالات
نشر في: الإثنين 5 يونيو 2023 - 4:54 م | آخر تحديث: الإثنين 5 يونيو 2023 - 4:54 م


نقلت وكالات أنباء روسية عن الكرملين القول إن خطابا إذاعيا بثته محطات روسية في مناطق متاخمة لأوكرانيا، يوم الإثنين، على أنه للرئيس فلاديمير بوتين إنما هو خطاب مزيف وجاء نتيجة عملية اختراق.

وقالت وكالة الإعلام الروسية المملوكة للدولة إن عددا من المحطات الإذاعية بثت ذلك الخطاب، بحسب وكالة رويترز.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف القول "كل هذه الرسائل زائفة تماما".

وقالت وسائل إعلام روسية مستقلة إن الخطاب أبلغ سكان مناطق روستوف وبيلجورود وفورونيج، وجميعها متاخمة لأوكرانيا، بأن قوات كييف عبرت الحدود إلى روسيا.

وأضافت أن ذلك الخطاب المزيف حوى، في مجافاة للحقيقة، إعلان الأحكام العرفية في المناطق الحدودية وبدء تعبئة عسكرية على مستوى روسيا من أجل الحرب مع أوكرانيا، ومطالبة السكان بإخلاء مناطق أكبر على الحدود الروسية.

وتنفي كييف إرسال أي قوات إلى الأراضي الروسية، وتقول إن عمليات التوغل البرية المتفرقة التي وقعت في الأشهر الثلاثة الماضية، والتي ألقت موسكو باللوم فيها على أوكرانيا، جاءت من جانب روس مناصرين لكييف.

وفي بيان نُشر على تيليجرام، أكدت سلطات منطقة فورونيج المحلية حدوث اختراق إلكتروني.


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