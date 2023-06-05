رئيس الوزراء البريطاني يعلن تخصيص بارجتين جديدتين لإيواء المهاجرين

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الاثنين، إن خطته للتعامل مع القوارب الصغيرة التي تعبر القنال الإنجليزي بدأت تؤتي أكلها، ولكن هناك "مهمة يجب القيام بها"، حيث أعلن عن تخصيص بارجتين جديدتين لإيواء طالبي اللجوء.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا"عن سوناك القول، بأن عدد من يعبرون القنال انخفض بنحو الخمس منذ العام الماضي وإن "خطتنا بدأت تؤتي أكلها.

وأضاف رئيس الوزراء إن اتفاق إعادة اللاجئين مع ألبانيا أدى إلى إعادة 1800 شخص، وكان له تأثير رادع.

ودافع سوناك أيضا في خطاب ألقاه في كنت، عن إجراءات إيواء طالبي اللجوء على البوارج - حيث من المقرر أن ترسو أول بارجة في بورتلاند بدورست في غضون الأسبوعين المقبلين، والإعلان عن بارجتين أخريين لإيواء 1000 شخص آخرين.

واستطرد سوناك: "قبل أن أطلق خطتي في ديسمبر، كان عدد من يدخلون المملكة المتحدة في قوارب صغيرة بشكل غير قانوني قد بلغ أكثر من أربعة أضعاف في غضون عامين. وقال البعض إن هذه المشكلة غير قابلة للحل، أو مجرد حقيقة من حقائق الحياة في القرن الحادي والعشرين".