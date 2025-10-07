الخارجية القطرية: مفاوضات شرم الشيخ بشأن غزة استغرقت أكثر من 4 ساعات أمس

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن مفاوضات شرم الشيخ حول الخطة الأمريكية بشأن غزة استغرقت أكثر من أربع ساعات أمس الاثنين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة القطرية الدوحة، اليوم الثلاثاء، أنه يتم العمل على إزالة العراقيل التي تقف أمام تطبيق الاتفاق، مؤكدا أن كثيرًا من البنود بحاجة إلى الاتفاق على تفاصيل تطبيقها.

وأشار إلى أن من بين هذه البنود نشر القوة الدولية وتبادل الأسرى ودخول المساعدات، مؤكدا أن هذا الأمر معتاد منذ جولات مسبقة.

ولفت إلى أن جولة المفاوضات الحالية تدعمها جميع الأطراف بقوة من أجل التوصل إلى توافق لكن هناك الكثير من التفاصيل التي تتطلب الوقوف أمامها.

ونوه بأن الخطة تضم 20 بندًا، وجميعها بحاجة إلى تفسيرات للتطبيق على الأرض، ما يتطلب التواصل بين جميع الأطراف وهو ما يتم على الأرض.

وأوضح الأنصاري، أنه ليس من الواقعي حاليًّا الحديث عن العراقيل التي تقف أمام التطبيق، داعيًّا لانتظار نتائج المفاوضات خلال الأيام المقبلة.

وأكد أن حكومة الاحتلال كان عليها التوقف عن إطلاق النار إذا كان لديها التزام كما قالت بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرًا إلى تصريحات حول حراك عسكري في غزة لكن يكذبها الواقع على الأرض.