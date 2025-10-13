ماكرون: قريبا مؤتمر موسع لإعادة إعمار غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن فرنسا ستشارك في مؤتمر موسع لإعادة إعمار غزة، من أجل ضمان أمن فلسطين وإسرائيل.

وأضاف خلال كلمة للصحفيين، لدى وصوله شرم الشيخ لحضور قمة السلام، أنه يقدر الدور المصري في إرساء الأمن والسلام بالمنطقة.

وأشار إلى التنسيق مع الدول العربية والإسلامية للمضي قدمًا في حقظ الأمن بغزة.

وأكد سعي بلاده لدعم السلطة الفلسطينية في إدارة القطاع، متابعًا: "نتعاون مع الأطراف المعنية.. لم نتخل عن فلسطين، وسنبذل جهودا حثيثة".

وشدد على التنسيق المستمر مع الولايات المتحدة الأمريكية، مستكملا: "تنسيق مع تركيا وقطر ومصر.. وجميعهم بذلوا جهودا حثيثة لإرساء الهدنة".

وأكد أن الحوار والتنسيق المستمر سيصب في مصلحة الدولة الفلسطينية، مضيفا: "أمن فلسطين وإسرائيل هو أحد أولوياتنا".