ارتفاع أسعار النفط مع بوادر تراجع حدة التوتر التجاري بين الصين وأمريكا

ارتفعت أسعار النفط، في بداية تعاملات اليوم الاثنين، مع تلميح إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى انفتاحها على تهدئة جولة التوتر التجاري الأخيرة مع الصين.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي ارتفع فوق 63 دولارًا للبرميل في تعاملات آسيا اليوم، بعد تراجعه بنسبة 3.8% يوم الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، مسجلًا أكبر تراجع منذ أغسطس الماضي، في حين جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي، بالقرب من 60 دولارًا للبرميل.

وفي يوم الجمعة الماضي، هدد الرئيس ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% على الصين، بالإضافة إلى قيود على تصدير "أي وجميع البرمجيات الحساسة" اعتبارًا من الأول من نوفمبر المقبل، وفي أعقاب تحركات بكين لفرض رسوم موانئ جديدة على السفن الأمريكية في موانئها، وقيود على صادرات المعادن النادرة وغيرها من المواد الحساسة.

وفي وقت لاحق، أبدى ترامب، أمس، استعداده للتوصل إلى اتفاق، بينما حثّت بكين واشنطن على التفاوض، مؤكدة أنها لن تتردد في الرد على التهديدات الأمريكية.

وقال الرئيس الأمريكي، للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين: "سنكون على ما يرام مع الصين"، على الرغم من أن الرسوم الجمركية المقررة في الأول من نوفمبر لا تزال قائمة.

وقال إنه سينظر في تسليح أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" بعيدة المدى، والتي من شأنها أن تسمح بضربات أعمق داخل روسيا؛ مما يزيد من خطر حدوث المزيد من الاضطرابات في إمدادات النفط من الدولة العضو في تجمع "أوبك+" للدول المصدرة للنفط.

وقال هاريس خورشيد، كبير مسئولي الاستثمار في شركة "كاروبار كابيتال إل بي" ومقرها شيكاجو: "لقد وضعت السوق في الحسبان أسوأ السيناريوهات، لذا فإن نبرة ترامب الأكثر ليونة تمنح النفط الخام مساحة للتنفس.. لكن هذا يبدو أشبه بانتعاش في تحديد المراكز أكثر منه تحولا حقيقيا.. المتداولون يقومون فقط بتغطية خسائرهم بعد موجة البيع الأسبوع الماضي.. ما لم نشهد تقدمًا فعليًا في ملف التجارة، فمن المرجح أن يتلاشى الاتجاه الصعودي بسرعة".

وذكرت "بلومبرج"، أن تحرك الصين لفرض رسوم على السفن المملوكة للولايات المتحدة أدى إلى إلغاءات في اللحظات الأخيرة لرحلات أنواع مختلفة من السفن، بما في ذلك ناقلات النفط المتجهة إلى الصين، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الشحن. وتأتي هذه الرسوم، التي تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الغد، ردًا على رسوم مماثلة فرضتها واشنطن على السفن الصينية، في ظل استهداف إدارة ترامب لهيمنة الدولة الآسيوية على قطاعي الخدمات اللوجستية وبناء السفن العالميين.

وزادت هذه الإجراءات من حالة عدم اليقين بشأن توقعات أسعار النفط، التي انخفضت خلال الأسبوعين الماضيين، مع قيام منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بزيادة الإنتاج؛ مما يهدد بتفاقم فائض المعروض المتوقع في وقت لاحق من هذا العام.

وبحلول الساعة 06:27 صباحًا بتوقيت لندن، ارتفع سعر خام برنت في التعاملات الآسيوية بنسبة 1.5% إلى 63.64 دولارًا للبرميل تسليم ديسمبرل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.5% إلى 59.76 دولارًا للبرميل تسليم نوفمبر.