أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شكوكه بشأن إمكانية انضمام رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير إلى "مجلس السلام" المقترح للإشراف على إدارة قطاع غزة بعد الحرب، في ظل استمرار الانتقادات الموجهة لبلير بسبب دوره في غزو العراق عام 2003.

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية، خلال رحلته إلى إسرائيل: "لطالما أحببت توني، لكنني أريد أن أتأكد من أنه خيار مقبول للجميع"، مضيفًا: "لا أعرف بعد ما إذا كان سيحظى بقبول لدى جميع الأطراف".

وكانت خطة السلام التي طرحها البيت الأبيض الشهر الماضي قد تضمنت اسم بلير كأحد أعضاء المجلس المزمع تشكيله. وأوضح ترامب أن "مجلس السلام سيبدأ عمله بسرعة"، لكنه لم يؤكد ما إذا كان بلير سيبقى ضمن التشكيل النهائي.

ويزور ترامب إسرائيل لإلقاء خطاب أمام الكنيست، قبل أن يتوجّه إلى مصر للمشاركة في قمة قادة العالم بشرم الشيخ، التي تهدف إلى إنهاء الحرب على غزة بشكل رسمي مع دخول وقف إطلاق النار يومه الرابع.