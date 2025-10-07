قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن صاروخاً أطلق من شمال قطاع غزة على مستوطنة نتيف هعاصرة الحدودية صباحًا.

وأضاف جيش الاحتلال، أن الصاروخ سقط في منطقة المستوطنة، دون وقوع إصابات، بحسب وكالة سما الفلسطينية.

يأتي هذا الهجوم في الذكرى السنوية الثانية لعملية طوفان الأقصى التي أسفرت عن مقتل 1200 شخص وأسر 251 آخرين.

كان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أعلن، أمس الأحد، أن 90 في المائة من قطاع غزة دُمر تماماً بعد عامين من الحرب الإسرائيلية.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي إن 80 في المائة من مساحة القطاع باتت تحت سيطرة إسرائيل عبر «الاجتياح والتهجير»، مضيفاً أن إسرائيل ألقت أكثر من 200 ألف طن من المتفجرات على غزة منذ اندلاع الحرب.