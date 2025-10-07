مقتل شخصين في قصف إسرائيلي استهدف سيارة وجرافة بجنوب لبنان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل شخصين وإصابة آخرين، اليوم الثلاثاء، في استهدافات إسرائيلية على جنوب لبنان.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، إن "غارة للعدو الإسرائيلي على دير عامص قضاء صور أدت إلى سقوط شهيد وإصابة شخص بجروح".

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام"، أن "مسيرة اسرائيلية استهدفت سيارة بين بلدتي دير عامص وصديقين قي قضاء صور ، وقد توجهت سيارات الاسعاف الى مكان الاستهداف".

وأفاد المركز بأن "غارة للعدو الإسرائيلي بمسيرة استهدفت جرافة في بلدة ياطر أدت إلى سقوط شهيد".

وكان الطيران المُسيّر الإسرائيلي حلق صباح اليوم على علو منخفض فوق العاصمة بيروت وضواحيها.

وتشن إسرائيل غارات على جنوب لبنان وشرقه، وعلى الضاحية الجنوبية لبيروت، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، كما لا تزال قواتها موجودة في خمس نقاط بجنوب لبنان.