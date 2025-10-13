 الكنيست يوزع قبعات بشعار «ترامب رئيس السلام» - بوابة الشروق
الإثنين 13 أكتوبر 2025 12:11 م القاهرة
الكنيست يوزع قبعات بشعار «ترامب رئيس السلام»

وكالات
نشر في: الإثنين 13 أكتوبر 2025 - 11:25 ص | آخر تحديث: الإثنين 13 أكتوبر 2025 - 11:25 ص

وزع موظفو البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على النواب، قبيل خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، قبعات حمراء مستوحاة من قبعات ماجا، وكتب عليها "ترامب رئيس السلام".

ووصل ترامب إلى تل أبيب في وقت سابق، الاثنين، في الزيارة الأولى له إلى إسرائيل منذ إعادة انتخابه رئيساً للولايات المتحدة في يناير الماضي.

وكان في استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وفي وقت سابق، قال ترامب، إن الحرب في غزة انتهت، مشيراً إلى أنه سيجري تشكيل "مجلس سلام" على نحو سريع من أجل القطاع.

وأضاف ترامب في تصريحات على متن الطائرة الرئاسية وهو طريقه إلى إسرائيل: "أعتقد أن وقْف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل سيصمد. لدينا الكثير من الضمانات الشفهية بشأن غزة".

