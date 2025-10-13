سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن طواقم الصليب الأحمر تسلمت الأسرى الإسرائيليين ضمن الدفعة الثانية.

فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن هؤلاء الأسرى في طريقهم إلى إسرائيل.

وتشمل الدفعة الثانية 13 أسيرًا، وذلك بعد تسليم سبعة أسرى في الدفعة الأولى، وقد وصلوا بالفعل إلى إسرائيل حسبما أعلن جيش الاحتلال.

وجرت عملية تسليم الدفعة الثانية في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بعدما أجريت الدفعة الأولى في مدينة غزة شمالي القطاع.

ونشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، في وقت سابق من اليوم الاثنين، أسماء 20 من الأسرى الإسرائيليين الذين يتم إطلاق سراحهم في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل وتبادل الأسرى.